Telefonla Çocuklardaki Göz Hastalıklarını Tespit Edebilecek Uygulama

Yakında Telefon Kullanarak Çocuklardaki Göz Hastalıklarını Yakalamak Mümkün Olacak

Beyaz Göz Dedektörü Uygulaması.



Bir telefon uygulamasıyla fotoğraflar kullanılarak çocuklarınızın muhtemel göz hastalıklarını önceden tespit etmek mümkün olacak.



Bir anlamda doktora gitmeden önce bazı belirtileri önceden tespit etmeniz kolaylaşıyor. İşte detaylar!



Cebinizde taşıdığınız akıllı telefonlarınızı kullanarak göz hastalıklarını önceden teşhis etmek mümkün olabilir mi? neden olmasın?



Araştırmacılar, fotoğraflarda "beyaz göz" yansımalarının erken belirtilerini bulmak için makine öğrenmesini kullanan Android ve iOS için bir CRADLE uygulaması (Leukoria'nın Bilgisayar Destekli Dedektörü) geliştirdi. Uygulama olası retinoblastom, katarakt ve diğer durumları tespit edebiliyor.



Bilim adamları, yarısı göz hastalıkları olan 40 çocuğun yaklaşık 53.000 fotoğrafıyla uygulamayı test etti. AI sistemi doktorlar tanı koymadan yaklaşık 1.3 yıl önce 16 vaka tespiti yaptı.



Uygulama tüm yaş grupları için yararlıdır. Yine de IEEE Spectrum belirttiği gibi, her zaman görme problemleri olduğunu söylemeyen çocukların göz hastalıklarını tespiti için oldukça faydalıdır.



Ebeveynler için sık sık çektikleri resimler ile göz taraması yapmak oldukça faydalı olabilir.



Apple Watch'un EKG'sinde olduğu gibi, daha kesin bir cevap almak için doktora gitmelisiniz. Ancak, doktora gitme konusunda size itici güç olabilir.



Science Advances