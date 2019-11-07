Son Dakika Haberleri: Telefonla dolandırıcılığa tutuklama
Son Dakika Güncel Telefonla dolandırıcılığa tutuklama

Telefonla dolandırıcılığa tutuklama

7 saat önce

Malatya'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte bir kişiyi telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, mağdurun evinde bulunan değerli eşya ve parayı belirledikleri noktaya bırakmalarını istedi. Korkuya kapılan vatandaş, evindeki değerli eşya ve parayı poşet içerisinde belirtilen yere bıraktı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan mağdur, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bölgede bulunan kameraları inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan ekipler, Osmaniye ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlükleri ile yapılan koordine sonucu bir şüpheliyi Osmaniye otogarında diğerini ise Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan arama sonucunda 78 bin 500 lira,1 tam altın, 1 bilezik, 1 çift küpe, 4 yarım altın, 3 çeyrek altın, 7 Ata altın, 1 altın yüzük, 4 cep telefonu, 36 Suudi Arabistan riyali ve 1 Suriye vatandaşına ait kimlik ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Malatya'ya getirilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Telefonla dolandırıcılığa tutuklama

Malatya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:36 Kaynak: AA
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