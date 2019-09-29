Telefonla dolandırıcılık
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:34 Kaynak: AA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Cunda Adası'ndaki Mithatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı kişiyi telefonla arayan E.A, kendisini polis olarak tanıttı.
Bu kişiden suç işlediği yalanıyla evinde biriktirdiği paraları isteyen E.A, mağdurun bozdurduğu 41 bin 500 avroyu almaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
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