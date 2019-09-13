Son Dakika Haberleri: Telefonla dolandırıcılık iddiası
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Telefonla dolandırıcılık iddiası

1 saat önce

Tekirdağ'da kendisini telefonda hakim ve savcı olarak tanıtarak bir kadını dolandırmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da kendisini telefonda hakim ve savcı olarak tanıtarak bir kadını dolandırmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Marmaraereğlisi ilçesinde yaşayan Siliva Velikova Can'ı telefonla arayan bir kişi, kendisini hakim ve savcı olarak tanıtıp, bankadan para çekerek kendisine göndermesini istedi.

Bankaya giden Can, 270 bin lira çekmek istedi.

Can'ın telaşlı halinden şüphelenen banka görevlisi, durumu jandarmaya bildirdi.

Kadının ifadesine başvuran ekipler, başkalarının da dolandırılmış olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucu kadını dolandırmaya çalıştığı belirlenen G.A. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yakalandı.

Şüphelinin jandarmada, Tekirdağ'da daha önce de yaşlı bir kadını telefonla arayıp korkuttuktan sonra 69 bin lirasını aldığını itiraf ettiği ve kendisine yardım eden bir kişinin daha olduğunu söylediği öğrenildi.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Telefonla dolandırıcılık iddiası

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:02 Kaynak: AA
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