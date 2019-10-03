Son Dakika Haberleri: Telefonla dolandırıcılık şüphelileri yakalandı
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Telefonla dolandırıcılık şüphelileri yakalandı

23 dakika önce

Hatay'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına iki zanlı tutuklandı.

Hatay'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen ay Antakya ilçesinde çok sayıda kişinin telefonda kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıkları şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Kurulan özel ekip, yaklaşık 1,5 milyon lira tutarında dolandırıcılık yaptığı belirlenen zanlıların Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde olduklarını belirledi.

Polis, iki zanlıyı saklandıkları evde gözaltına aldı.

Hatay'a getirilerek emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Telefonla dolandırıcılık şüphelileri yakalandı

Hatay, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:53 Kaynak: AA
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