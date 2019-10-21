Son Dakika Haberleri: Telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
Son Dakika Güncel Telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

1 saat önce

Eskişehir'de telefonda kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de telefonda kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, telefon dolandırıcılığı şikayetlerinin artması üzerine özel ekip oluşturuldu.

Ekipler, telefonda kendilerini savcı olarak tanıtıp, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankada bulunan paranızı sahte belgelerle çekecekler. Bu kişileri takip ediyoruz.", "Kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz kuyumcuda ele geçmiş." gibi ifadelerle H.A. (76), İ.K. (52) ve H.S.Ç'yi (58) dolandırmaya çalıştığı öne sürülen H.T'yi (19) suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:12 Kaynak: AA
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