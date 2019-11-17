Son Dakika Haberleri: Telefonla dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı
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Telefonla dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Maltepe'de telefonla aradığı 75 yaşındaki kişinin 195 bin lirasını dolandıran şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Telefonla dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı, System.String[]

Maltepe'de telefonla aradığı 75 yaşındaki kişinin 195 bin lirasını dolandıran şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Altıntepe Mahallesi'nde yaşayan Ferda T'yi arayan zanlı, adına çok sayıda telefon hattı açıldığı ve yurt dışına yüklü miktarda para çıkışı yapıldığını söyleyerek 195 bin lirasını aldı.

Dolandırıldığını anlayan Ferda T. polise gidince Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelinin bir süre sonra evini sattırmak için kadını tekrar araması üzerine, evin parasını vermek için buluşma ayarlanan zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Ferda T, gözaltına alınan Ahmet Ö'yü (20) 195 bin lirasını alan şüpheli olarak teşhis etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Altıntepe, Maltepe, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:22 Kaynak: AA
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