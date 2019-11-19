Son Dakika Haberleri: Telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

6 saat önce

Malatya'da, telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla kaldığı pansiyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı, System.String[]

Malatya'da, telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla kaldığı pansiyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi'nde oturan S.B'nin telefonla 61 bin lirasının dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları istihbarat ve teknik takip sonucunda şüphelinin kimliğini belirledi.

Yapılan otel sorgusunda Yalova'da bir pansiyonda konakladığı belirlenen şüpheli F.K'nın yakalanması için Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince irtibata geçildi.

Pansiyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yapılan sorgusundan sonra "iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:50 Kaynak: AA
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