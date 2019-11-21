Son Dakika Haberleri: Telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli kaçarken otobüste yakalandı
Son Dakika Güncel Telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli kaçarken otobüste yakalandı - Son Dakika

Telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli kaçarken otobüste yakalandı

6 saat önce

Malatya'da, telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli kaçarken otobüste gözaltına alındı.

Telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli kaçarken otobüste yakalandı, System.String[]

Malatya'da, telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli kaçarken otobüste gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde oturan C.G'nin (53) kızı Z.G'yi (13) ev telefonundan arayarak kendini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheli, "anne ve babasının kimliklerinin soyguncuların eline geçtiğini, onlara operasyon yapacaklarını" söyleyerek evdeki altın ve paraları alıp dışarı çıkmasını istedi.

Z.G, evde bulunan 4 cumhuriyet altını, 2 çeyrek altın, 1 altın bilezik, 1 yarım altın, altın nazarlık, saat kayışı, gümüş yüzük, gümüş set (küpe ve kolye), altın bileklik, künye, saat, inci kolye ve küpe, gümüş yüzük, 2 altın kolye ucu ile 3 bin 500 lirayı, kendini polis savcı olarak tanıtan şüpheliye verdi.

Dolandırıldıklarını anlayan aile bireyleri, durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada, çocuğun altınları ve parayı 20 yaşlarında 1,70 boylarında saçının ön tarafı sarı renkli sağ serce parmağı kınalı bir kişiye verdiğini belirtmesi üzerine takip başlattı.

Şüphelinin Şanlıurfa'ya gideceğini değerlendiren ekipler, Malatya- Adıyaman kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan bir otobüste şüpheli A.T'yi (19) dolandırdığı altın ve paralarla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Malatya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı
Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı İçişleri Bakanlığı'na ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda kabul edildi! Emniyet'te köklü değişiklikler olacak Rum yönetiminden 6 gün sonra gelen KKTC bayrağı açıklaması: Yakanları araştıracağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 04:42:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli kaçarken otobüste yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]