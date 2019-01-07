Son Dakika Haberleri: Telefonla Dolandırılan Kıbrıs Gazisi, Sanığa Verilen Cezaya Tepkili

Telefonla Dolandırılan Kıbrıs Gazisi, Sanığa Verilen Cezaya Tepkili

1 saat önce

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Muzaffer Kömeç, kendisini 2012 yılında telefonla arayarak 6 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa verilen cezaya tepki gösterdi.

Telefonla Dolandırılan Kıbrıs Gazisi, Sanığa Verilen Cezaya Tepkili, System.String[]
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Muzaffer Kömeç, kendisini 2012 yılında telefonla arayarak 6 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa verilen cezaya tepki gösterdi.

Kömeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan C.Ö'nün (60) 1 yıl 8 aya hapis cezasına çarptırıldığını ve cezanın ertelendiğini söyledi.

Davada zararının karşılanmasını yönelik bir karar verilmediğini belirten Kömeç, "Telefonla beni arayan sanığa 6 bin lirayı bankadan kredi çekip gönderdim. Krediyi de faiziyle ödedim. Bu işin mağduru benim. Mahkeme mağduriyetimi gidermedi. Dolandırıcının bana verdiği zararı faiziyle birlikte almasını bekliyordum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:30 Kaynak: AA

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