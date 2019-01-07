Telefonla Dolandırılan Kıbrıs Gazisi, Sanığa Verilen Cezaya Tepkili
1 saat önce
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Muzaffer Kömeç, kendisini 2012 yılında telefonla arayarak 6 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa verilen cezaya tepki gösterdi.
Kastamonu
'nun İnebolu
ilçesinde yaşayan Kıbrıs
gazisi Muzaffer Kömeç, kendisini 2012 yılında telefonla arayarak 6 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa verilen cezaya tepki gösterdi.
Kömeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep
3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan C.Ö'nün (60) 1 yıl 8 aya hapis cezasına çarptırıldığını ve cezanın ertelendiğini söyledi.
Davada zararının karşılanmasını yönelik bir karar verilmediğini belirten Kömeç, "Telefonla beni arayan sanığa 6 bin lirayı bankadan kredi çekip gönderdim. Krediyi de faiziyle ödedim. Bu işin mağduru benim. Mahkeme mağduriyetimi gidermedi. Dolandırıcının bana verdiği zararı faiziyle birlikte almasını bekliyordum." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:30 Kaynak: AA
Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil Edildi
Bakan Kurum'dan Paralı Poşet Uygulaması Açıklaması: Proje Emine Erdoğan Hanımefendinin Himayesinde
YouTuber Gökçe Yıldırım, Sevgilisi Ataberk Özdene ile İrem Derici'nin Aşk Mesajlarını İfşa Etti
Bakan Açıkladı: Sağlık Raporları Standart Hale Getirilecek