Son Dakika Haberleri: Telefonla Dolandırılanlar Polise Değil Dolandırıcıya İnanıyor"

Telefonla Dolandırılanlar Polise Değil Dolandırıcıya İnanıyor"

12 saat önce

- "Telefonla dolandırılanlar polise değil dolandırıcıya inanıyor" Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu,: "Vatandaşın dolandırıldığını fark ediyoruz diyoruz 'para yatırma, sizi arayanlar polis değil' diyoruz.

- "Telefonla dolandırılanlar polise değil dolandırıcıya inanıyor"
Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu,:
"Vatandaşın dolandırıldığını fark ediyoruz diyoruz 'para yatırma, sizi arayanlar polis değil' diyoruz. Bize inanmıyorlar telefon eden şahsa inanıyor 'parayı yatıracağım ben' diyor"

TOKAT - Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, muhtarlarla yapılan toplantıda telefonla dolandırıcılık olaylarına dikkat çekerek,"Vatandaşın dolandırıldığını fark ediyoruz diyoruz 'para yatırma, sizi arayanlar polis değil' diyoruz. Bize inanmıyorlar telefon eden şahsa inanıyor 'parayı yatıracağım ben' diyor. Telefonla arayan dolandırıcılar sert konuşuyorlar, arka fondan telsiz sesi geliyor. Bizim insanımızda hemen inanıyor." dedi.
Tokat polis lokalinde 'Huzurlu ve Güvenli Tokat İçin Mahalle Muhtarları Buluşması' İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu başta olmak üzere daire müdürleri ve muhtarların katılımı ile yapıldı. Toplantıda muhtarlar mahallelerinde gördükleri sorunları dile getirirken, çözüm yolları arandı. Yapılan tüm uyarı ve bilgilendirmelere rağmen halen telefonla dolandırıcılık olaylarına rastladıklarının altını çizen Müdür Topaloğlu, mahalle muhtarlarını vatandaşları bilgilendirmeleri için uyardı.
"Hiçbir kolluk görevlisi para istemez"
Hiçbir kolluk görevlisinin kimseden para istemeyeceğine dikkat çeken Topaloğlu,"Vatandaşın dolandırıldığını fark ediyoruz diyoruz 'para yatırma, sizi arayanlar polis değil' diyoruz. Bize inanmıyorlar telefon eden şahsa inanıyor 'parayı yatıracağım ben' diyor. Telefonla arayan dolandırıcılar sert konuşuyorlar, arka fondan telsiz sesi geliyor. Bizim insanımızda hemen inanıyor. Böyle bir şey yok polis kimseden para istemez. Bunu kendi mahallenizdeki insanlarla görüşün. Yazık, emekli ikramiyesini almış dolandırıcılara veriyor. Birçoğunu para yatırmadan engelledik. Cuma hutbelerinde söylendi, sizlerin vasıtası ile söyledik, broşürler dağıttık. Polis para istemez, para isteyen polis değildir. Bunu herkese söyleyin. 'Yok efendim terör örgütüne üye imiş' Polis böyle şeyleri telefonda söylemez. Polis merkezine çağırır böyle bir şey varsa." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:23 Kaynak: İHA

Tokat, Polis, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti İlçe Başkanlığına Silahlı Saldırıda Bulunan Zanlının İfadesi Ortaya Çıktı Soğuk Havada Parkta Yatan Yaşlı Adamı, Kızı ve Damadı Eve Götürdü

Kuyumcu, Vatandaşlardan Topladığı 20 Milyon Lira ile Ortadan Kayboldu Canlı Yayın Bağlantısı Yapan Muhabirin Cep Telefonu Çalındı! Hırsızlık Anı Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:45:22. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Telefonla Dolandırılanlar Polise Değil Dolandırıcıya İnanıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]