Telefonla dolandırılmak istenen iki vatandaşın 65 bin lirası kurtarıldı - Son Dakika
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Telefonla dolandırılmak istenen iki vatandaşın 65 bin lirası kurtarıldı

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta iki ayrı telefon dolandırıcılığı olayına müdahale eden polis, vatandaşların 65 bin lirasını kurtardı.

Telefonla dolandırılmak istenen iki vatandaşın 65 bin lirası kurtarıldı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta iki ayrı telefon dolandırıcılığı olayına müdahale eden polis, vatandaşların 65 bin lirasını kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, emekli R.Ş.'yi (50) telefondan arayan kimliği belirsiz bir kişi, savcı olduğunu ve hesabından usulsüz işlem yapıldığını söyledi. Dolandırıcılar, R.Ş'nin en yakın bankaya gidip verilen IBAN numarasına 25 bin lira yatırmasını istedi. Vatandaşın sürekli telefonla konuşması ve panik halinde olması Yankesicilik ve Dolandırıcılık Timlerini harekete geçirdi. Vatandaşla konuşan polisler, dolandırılmak üzere olduğunu söyledi. Yaşlı adam, bankaya 25 bin liraya yatırmaktan son anda kurtuldu.


8 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı


Bir başka olayda, 65 yaşındaki emekli Ö.Y'yi arayan bir şahıs, kendisini banka görevlisi olarak tanıtarak, geçmiş dönemden çekmiş olduğu kredilerin dosya masraflarını geri ödemeleri için telefonuna gelen şifreyi söylemesini istedi. Telefonuna gelen tüm şifreleri söyleyen vatandaşın hesabından 48 bin lira çekildi. Polis ekipleri yaptığı çalışmada paranın bir başka hesaba aktarıldığını tespit etti. Polis, hesaba bloke koyarak 40 bin lirayı kurtardı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:44 Kaynak: İHA
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