Telefonla konuşan yaşlı adama minibüs çarptı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Karaelmas Mahallesinde telefonla konuşan yaşlı adama minibüs çarptı.

Olay Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Sokakta yaşandı. İddiaya göre minibüs durağı önünde telefonla konuşan Hayri D'ye geri geri çıkan araç çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri hafif yaralanan Hayri D'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken kafasından hafif şekilde yaralanan Hayri D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.