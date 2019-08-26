Son Dakika Haberleri: Telefonla konuşan yaşlı adama minibüs çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Telefonla konuşan yaşlı adama minibüs çarptı

34 dakika önce

Telefonla konuşan yaşlı adama minibüs çarptıZONGULDAK - Zonguldak'ın Karaelmas Mahallesinde telefonla konuşan yaşlı adama minibüs çarptı.

Telefonla konuşan yaşlı adama minibüs çarptı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Karaelmas Mahallesinde telefonla konuşan yaşlı adama minibüs çarptı.

Olay Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Sokakta yaşandı. İddiaya göre minibüs durağı önünde telefonla konuşan Hayri D'ye geri geri çıkan araç çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri hafif yaralanan Hayri D'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken kafasından hafif şekilde yaralanan Hayri D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Boğazına makas saplanan Ezel'in annesi: Bana çocuk değil, ceset veriyorlar
Sokaktaki kavgada yoldaki küçük ezel'in boğazına makas saplandı Haluk Levent, Emine Bulut'un kızını görüntülü arayarak yüzünü güldürdü Nürnbergli Robin Hack'ten Michael Frey'e övgü: Polis gibi, tüm topları yakalıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 20:28:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Telefonla konuşan yaşlı adama minibüs çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]