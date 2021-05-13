Telefonla konuştuğu için çalışanını darp etti - Son Dakika

Telefonla konuştuğu için çalışanını darp etti

13.05.2021 17:00

- Telefonla konuştuğu için çalışanını darp etti Genç kadın, patronun saldırısıyla kanlar içerisinde kaldı İzmir'de bir fırın kafede çalışan Zeynep K.

- Telefonla konuştuğu için çalışanını darp etti

Genç kadın, patronun saldırısıyla kanlar içerisinde kaldı

İZMİR - İzmir'de bir fırın kafede çalışan Zeynep K. (23), iddiaya göre iş yerinde cep telefonu ile konuştuğu için patronu tarafından fırça süpürge ve fırın tepsisiyle yüzünden yaralanıp ölümle tehdit edildi. Yüzünde yoğun darp izleri olan genç kadın, patronu Osman D.'den şikayetçi oldu.

Olay, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir fırın kafede meydana geldi. 2 yıldır söz konusu işletmede pastacı olarak çalışan 23 yaşındaki Zeynep K., 7 Mayıs saat 19.30'da ertesi gün için kek malzemelerini hazırlarken bir yandan da ağabeyiyle telefonda konuşmaya başladı. Bunun üzerine iddiaya göre patron Osman D., genç kadından telefonu bırakmasını söyledi. Zeynep K.'nin, önemli bir konu üzerine telefonda konuştuğunu söylemesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Ardından patron, çalışanına küfür ederek eline fırça süpürgesini alıp tehditler savurdu. Süpürge ile çalışanının yüzüne vurduğu iddia edilen patronun, daha sonra lavaboya gidip yüzünü yıkayan çalışanını etkisiz hale getirmeye çalıştığı öne sürüldü. Tartışma büyürken Zeynep K., eline bıçağı alıp patronunu korkutmaya çalıştı. Kavga sonrası dışarı çıkmaya hazırlanan Zeynep K.'nin yüzüne, bu kez de patronu tarafından fırlatılan metal fırın tepsisi isabet etti. Zeynep K. kanlar içerisinde kalırken, hemen darp raporu aldı. Zeynep K., Osman D.'den şikayetçi oldu.

Zeynep K.'nin ifadesinde, "Patronum sinirli şekilde el kol hareketi yaparak süpürgenin fırça kısmı ile yüzüme bir kere vurdu, gözüme denk geldi. Tekrar vurup vurmadığını hatırlamıyorum. Sonra bulaşıkhane önünde bir eliyle sol kolumu sıkıştırıp diğeriyle kıyafetimi tutup tehdit etti. Ustam Ahmet Bey'i aramak istediğimde masadan cep telefonumu alıp arka cebine koydu. Ahmet Bey'in arabası ile geldiğini görünce dışarı çıktım. Ahmet Bey beni korumaya çalışırken, Osman D. eline geçirdiği metal fırın tepsisini üzerime doğru fırlattı. Yüzüm gözüm kan içinde kaldı, şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

Telefonla konuştuğu için çalışanını darp etti
Telefonla konuştuğu için çalışanını darp etti
Telefonla konuştuğu için çalışanını darp etti

Karşıyaka, Metal, Mayıs, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Telefonla konuştuğu için çalışanını darp etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Kassam Tugayları intikam yemini etti: Düşmanla savaşmaktan geri durmayacağız Kassam Tugayları intikam yemini etti: Düşmanla savaşmaktan geri durmayacağız Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Aboubakar hakkında ortalığı karıştıracak iddia: Sakat değil, sözleşmesi uzamasın diye oynamıyor Aboubakar hakkında ortalığı karıştıracak iddia: Sakat değil, sözleşmesi uzamasın diye oynamıyor Bakan Koca'dan ilk açıklama: Türkiye, tam kapanmanın ardından normalleşiyor Bakan Koca'dan ilk açıklama: Türkiye, tam kapanmanın ardından normalleşiyor Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren adam, kurtulunca ilk iş maske istedi Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren adam, kurtulunca ilk iş maske istedi Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı!

Son Dakika Haberleri
17:56 Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Ramazan Bayramı'nda ekranlara gelmeyecek
17:54 Kassam Tugayları intikam yemini etti: Düşmanla savaşmaktan geri durmayacağız
17:51 Fenerbahçe, hiçbir kulüpte tutunamayan Emre Mor için harekete geçecek
17:19 Depo olarak kullanılan konteyneri, patlayan parfüm kutusu küle çevirdi
16:59 Aboubakar hakkında ortalığı karıştıracak iddia: Sakat değil, sözleşmesi uzamasın diye oynamıyor
16:53 Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz!
16:42 Televizyonun arkasındaki gölgeye eğildiler, 2 metrelik yılanla göz göze geldiler
16:23 Tartışmalara konu olan heykeller Diyarbakır'da kaldırıldı
16:20 Guardiola, finalin İstanbul'dan alınmasını değerlendirdi: İlkay için İstanbul'a gitmek istiyordum
16:15 Efsane çizgi film Jetgiller gerçek oluyor! Kısa zaman içinde hayatımıza girecek
Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor         
18:21
Martin Linnes'in acı günü! Norveçli futbolcunun annesi Eva Doli Linnes hayatını kaybetti Martin Linnes'in acı günü! Norveçli futbolcunun annesi Eva Doli Linnes hayatını kaybetti         
18:03
Fenerbahçe, hiçbir kulüpte tutunamayan Emre Mor için harekete geçecek Fenerbahçe, hiçbir kulüpte tutunamayan Emre Mor için harekete geçecek         
17:51
DSÖ, raporundaki tek cümle okuyanların içini acıttı: Bu durum önlenebilirdi DSÖ, raporundaki tek cümle okuyanların içini acıttı: Bu durum önlenebilirdi         
17:38
Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz! Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz!         
16:54
Genç kadın, telefonla konuştuğu için patronundan süpürgeyle dayak yedi Genç kadın, telefonla konuştuğu için patronundan süpürgeyle dayak yedi         
16:02
Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem         
15:28
İftarın ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti İftarın ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti         
15:06
Everest'e tırmanan iki dağcı, 'kar körlüğü ve yorgunluk' nedeniyle yaşamını yitirdi Everest'e tırmanan iki dağcı, 'kar körlüğü ve yorgunluk' nedeniyle yaşamını yitirdi         
14:43
"Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genci, iftar saatinde vuruldu         
14:35
Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı         
14:22
Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi         
14:20
Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı         
14:18
Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti         
14:16
Ödüllü gazeteciden ortalığı karıştıracak iddia: Trump'ın kızı ve eski gelini ajanlarla ilişki yaşadı Ödüllü gazeteciden ortalığı karıştıracak iddia: Trump'ın kızı ve eski gelini ajanlarla ilişki yaşadı         
12:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar         
11:08
Sedat Peker, Sedat Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna cevap verdi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 18:36:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Telefonla konuştuğu için çalışanını darp etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement