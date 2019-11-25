Son Dakika Haberleri: Telefonla konuşurken başından vurularak öldürüldü (2)
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Telefonla konuşurken başından vurularak öldürüldü (2)

6 saat önce

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDIAntalya'da, servisçilik yapan Ali Laçin'i, bir eğlence merkezinin önünde tabancayla başından vurarak öldüren Burak Sarıoğlu, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Telefonla konuşurken başından vurularak öldürüldü (2), System.String[]

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Antalya'da, servisçilik yapan Ali Laçin'i, bir eğlence merkezinin önünde tabancayla başından vurarak öldüren Burak Sarıoğlu, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Sarıoğlu ile birlikte gözaltına alınan M.E. ise olayla ilgisi olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.Burak Sarıoğlu'nun emekli polis babasının 2 ay önce hayatını kaybettiği, Ali Laçin'i, polisler hakkında olumsuz konuştuğu için eğlence merkezi dışına çağırıp, babasının tabancasıyla öldürdüğü ortaya çıktı.


Laçin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:20 Kaynak: DHA
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