Telefonla konuşurken geri manevra yapan minibüs çarptı - Son Dakika

BURSA'da minibüsün geri manevra yaparken telefonla konuşan kişiye çarpma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Altınova Mahallesi, Okul Caddesi Bakış Sokak'ta meydana geldi. Park etmek için geri manevra yapan minibüs, telefon ile konuşan adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişi, düştüğü yerden kalktı. Durumu fark eden sürücü durdu. Çarptığı kişinin kalktığını gören sürücü, aracını park etti. O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.