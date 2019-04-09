Telefonla Konuşurken Tren Çarpması Sonucu Öldü

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde hemzemin geçitte yürüdüğü sırada cep telefonuyla konuşurken trenin çarptığı Samet Elalmış (29), hayatını kaybetti.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde hemzemin geçitte yürüdüğü sırada cep telefonuyla konuşurken trenin çarptığı Samet Elalmış (29), hayatını kaybetti.



Serap Aktaş Koşuyolu üzerinde iddiaya göre, evinden iş yerine yürüyen Samet Elalmış, telefonla konuşurken hemzemin geçitten karşı tarafa geçmek istedi. Bu sırada Mersin- İskenderun seferini yapan 62684 sefer sayılı yolcu treni Elalmış'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaklaşık 50 metre sürüklenen Elalmış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Elalmış'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



- Adana

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