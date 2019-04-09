Son Dakika Haberleri: Telefonla Konuşurken Tren Çarpması Sonucu Öldü

Telefonla Konuşurken Tren Çarpması Sonucu Öldü

19 dakika önce

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde hemzemin geçitte yürüdüğü sırada cep telefonuyla konuşurken trenin çarptığı Samet Elalmış (29), hayatını kaybetti.

Telefonla Konuşurken Tren Çarpması Sonucu Öldü, System.String[]
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde hemzemin geçitte yürüdüğü sırada cep telefonuyla konuşurken trenin çarptığı Samet Elalmış (29), hayatını kaybetti.

Serap Aktaş Koşuyolu üzerinde iddiaya göre, evinden iş yerine yürüyen Samet Elalmış, telefonla konuşurken hemzemin geçitten karşı tarafa geçmek istedi. Bu sırada Mersin- İskenderun seferini yapan 62684 sefer sayılı yolcu treni Elalmış'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaklaşık 50 metre sürüklenen Elalmış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Elalmış'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:27 Kaynak: DHA

Ceyhan, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eshot Şoföründen, Kendisini Uyaran Yolcuya: Seni Öldürürüm Halk Otobosü Şoföründen, Kendisini Uyaran Yolcuya: Seni Öldürürüm CHP'li Başkanın Odasındaki Erdoğan Portresi Dikkat Çekti Dilan Çiçek Deniz, Duygusal Mesajıyla Çukur Dizisine Veda Etti!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 14:46:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Telefonla Konuşurken Tren Çarpması Sonucu Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]