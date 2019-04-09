Son Dakika Haberleri: Telefonla Konuşurken Trenin Çarptığı Genç Öldü

Telefonla Konuşurken Trenin Çarptığı Genç Öldü

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde telefonla konuşurken rayların üzerinden geçmeye çalışan genç, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Telefonla Konuşurken Trenin Çarptığı Genç Öldü, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde telefonla konuşurken rayların üzerinden geçmeye çalışan genç, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, kaza Serap Aktaş Koşuyolu mevkisinde meydana geldi. Samet Elalmış (29) telefonla konuşurken bir taraftan da rayların üzerinden demiryolunun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada, K.O. yönetimindeki 62684 sefer sayılı Mersin- İskenderun yolcu treni, Elalmış'a çarptı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elalmış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü kazayla ilgili inceleme başlattı. Gencin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(Fatih Keçe/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:11 Kaynak: İHA

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