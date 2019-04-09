Telefonla Konuşurken Trenin Çarptığı Genç Öldü
1 saat önce
Adana'nın Ceyhan ilçesinde telefonla konuşurken rayların üzerinden geçmeye çalışan genç, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Adana
'nın Ceyhan
ilçesinde telefonla konuşurken rayların üzerinden geçmeye çalışan genç, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, kaza Serap Aktaş Koşuyolu
mevkisinde meydana geldi. Samet Elalmış (29) telefonla konuşurken bir taraftan da rayların üzerinden demiryolunun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada, K.O. yönetimindeki 62684 sefer sayılı Mersin- İskenderun
yolcu treni, Elalmış'a çarptı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elalmış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü
kazayla ilgili inceleme başlattı. Gencin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
(Fatih
Keçe/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:11 Kaynak: İHA
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