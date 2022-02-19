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Telefonla oynadı, müzik dinledi, düşme tehlikesi geçirdi - Son Dakika

Telefonla oynadı, müzik dinledi, düşme tehlikesi geçirdi

19.02.2022 16:22
Telefonla oynadı, müzik dinledi, düşme tehlikesi geçirdi

Arnavutköy'de İETT durağının arkasına takılarak ilerleyen patenli genç telefonla oynadı, müzik dinledi, düşme tehlikesi geçirdi.

Arnavutköy'de İETT durağının arkasına takılarak ilerleyen patenli genç telefonla oynadı, müzik dinledi, düşme tehlikesi geçirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy de İETT otobüsünün arkasından tutunarak seyahat eden patenli genç otobüs durağa yanaştığı esnada telefonla oynadı, müzik dinledi düşme tehlikesi geçirdi ama yine de yapmış olduğu tehlikeli davranıştan vazgeçmedi. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

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Müzik, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Telefonla oynadı, müzik dinledi, düşme tehlikesi geçirdi - Son Dakika


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