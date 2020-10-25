Telefonla taciz iddiasına sopalı dayak kamerada - Son Dakika

Telefonla taciz iddiasına sopalı dayak kamerada

25.10.2020 10:00

Telefonla taciz iddiasına sopalı dayak kamerada Bağcılar'da bir kafeteryada cep telefonuyla çekim yaparak tacizde bulunan şahıs sopayla dövüldü Bağcılar'da bir kafeteryada cep telefonuyla çekim yaparak tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, esnaf tarafından sopayla dövüldü.

Telefonla taciz iddiasına sopalı dayak kamerada

Bağcılar'da bir kafeteryada cep telefonuyla çekim yaparak tacizde bulunan şahıs sopayla dövüldü

İSTANBUL - Bağcılar'da bir kafeteryada cep telefonuyla çekim yaparak tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, esnaf tarafından sopayla dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir kafeteryada geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda iddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs cep telefonuyla çekim yaparak kadınları taciz etti. Tacizi fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, şahsı kafeteryanın arka tarafına götürdü. Buradan küfür ve hakaretler eden iş yeri sahibi ve çalışanlar eline aldıkları sopa ile de şahsı saniyelerce dövdü. Dövülmesinin ardından şahıs serbest bırakırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Telefonla taciz iddiasına sopalı dayak kamerada
Telefonla taciz iddiasına sopalı dayak kamerada

Cep Telefonu, Bağcılar, Esnaf, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Telefonla taciz iddiasına sopalı dayak kamerada - Son Dakika

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