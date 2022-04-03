Telefonla ulaşılamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Telefonla ulaşılamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

03.04.2022 18:10
Telefonla ulaşılamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yatağa bağımlı eşi ile birlikte yaşamını sürdüren 74 yaşındaki Ayten Topaloğlu evinde ölü bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yatağa bağımlı eşi ile birlikte yaşamını sürdüren 74 yaşındaki Ayten Topaloğlu evinde ölü bulundu.

Olay, Torba Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatağa bağımlı eşi Eşref Topaloğlu ile birlikte yaşamını sürdüren evli ve 2 çocuk annesi 74 yaşındaki Ayten Topaloğlu'na telefonla ulaşamayan site görevlisi, çiftin yaşadığı eve gitti. Merdivenin yanında hareketsiz şekilde yatan kadını gören site görevlisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Topaloğlu'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kalp krizi sonucu merdivenden düştüğü sanılan Topaloğlu'nun cansız bedeni polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Topaloğlu'nun kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Telefonla ulaşılamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Telefonla ulaşılamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Telefonla ulaşılamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

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Atatürk Caddesi, Bodrum, Polis, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Telefonla ulaşılamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika


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