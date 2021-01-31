Telefonla uyardığı şahıstan yemediği küfür kalmadı, soluğu karakolda aldı - Son Dakika

Telefonla uyardığı şahıstan yemediği küfür kalmadı, soluğu karakolda aldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da tanıdığı kişiyi rahatsız eden kişiyi telefonla arayan vatandaş, kendisini polis olarak tanıtan şahsın ağır küfürlerine maruz kaldı. Neye uğradığını şaşıran vatandaş, soluğu karakolda aldı.

Malkara ilçesinde yaşayan Erdinç Pilan, Keşan'da bir tanıdığının telefonla rahatsız edildiğini öğrendi. Rahatsız eden kişiye uyarı amaçlı telefon açan Pilan, büyük bir şok yaşadı. Kendisini polis olarak tanıtan şahıs, Pilan'a ağza alınmayacak hakaretlere bulundu.

Polis değilmiş

Duyduğu ağır küfür ve tehditler sonrası neye uğradığını şaşıran genç adam, soluğu polis karakolunda aldı. Şahsı polise şikayet eden Pilan, gerekli cezanın verilmesini istedi. Yapılan araştırmada ise, telefondaki şahsın polis olmadığı ortaya çıktı.

"Terbiyesizliği yanına kalmasın, cezasını çeksin"

Kendisini arayan şahsın moral ve motivasyonunu alt üst ettiğini ifade eden Erdinç Pilan, "Tanıdığımız bir kişiyi telefonla biri arayıp rahatsız etmiş. Yahu dedim arayım şunu da güzel dille uyarayım. Vay efendim ben polisim demez mi! Yalancı herifin tekiymiş meğerse bana etmediği küfür kalmadı. Sinirden elim ayağım titredi ya çok moralimi bozdu. Terbiyesizliği yanına kalmasın diye ben de gidip polise şikayet ettim. Cezasını çeksin" diye konuştu.