Telefonla yolda yürüyen küçük çocuğun peşine takıldı, cep telefonunu alıp böyle kaçtı
1 saat önce
Telefonla yolda yürüyen küçük çocuğun peşine takıldı, cep telefonunu alıp böyle kaçtıGAZİANTEP - Gaziantep'te yolda yürüyen bir çocuğun elindeki cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:04 Kaynak: İHA
Telefonla yolda yürüyen küçük çocuğun peşine takıldı, cep telefonunu alıp böyle kaçtı
GAZİANTEP - Gaziantep
'te yolda yürüyen bir çocuğun elindeki cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Şahinbey
İlçesi'ne bağlı Vatan Mahallesi
'nde kimliği henüz belirsiz bir kişi, önünde yürüyen ve elinde cep telefonu bulunan çocuğun peşine düştü. Mahalledeki sosyal tesisin önünde çocuğun elindeki telefonu alan şüpheli, koşarak kayıplara karıştı. Olayın ardından çocuğun babası durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerindeki güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
Genç kızı taciz edip kaçan yabancı uyruklu sapığı, mahalleli tekme tokat dövdü
Kartal'da tacizciye linç girişimi kamerada
Çocuğun elindeki telefonu çalan hırsız kameralara yakalandı
Yanan araçtan kaçamayan engelli hakkında korkunç iddia: Koltuğa ayağından bağlıydı