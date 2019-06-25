Son Dakika Haberleri: Telefonla yolda yürüyen küçük çocuğun peşine takıldı, cep telefonunu alıp böyle kaçtı
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Telefonla yolda yürüyen küçük çocuğun peşine takıldı, cep telefonunu alıp böyle kaçtı

1 saat önce

Telefonla yolda yürüyen küçük çocuğun peşine takıldı, cep telefonunu alıp böyle kaçtıGAZİANTEP - Gaziantep'te yolda yürüyen bir çocuğun elindeki cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Telefonla yolda yürüyen küçük çocuğun peşine takıldı, cep telefonunu alıp böyle kaçtı
GAZİANTEP - Gaziantep'te yolda yürüyen bir çocuğun elindeki cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
Şahinbey İlçesi'ne bağlı Vatan Mahallesi'nde kimliği henüz belirsiz bir kişi, önünde yürüyen ve elinde cep telefonu bulunan çocuğun peşine düştü. Mahalledeki sosyal tesisin önünde çocuğun elindeki telefonu alan şüpheli, koşarak kayıplara karıştı. Olayın ardından çocuğun babası durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerindeki güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
Telefonla yolda yürüyen küçük çocuğun peşine takıldı, cep telefonunu alıp böyle kaçtı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:04 Kaynak: İHA
Polis, Gaziantep, 3. Sayfa
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