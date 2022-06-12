Telefonlar şahlanacak: Snapdragon 8 Gen 2'nin çıkış tarihi belli oldu! - Son Dakika
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Telefonlar şahlanacak: Snapdragon 8 Gen 2'nin çıkış tarihi belli oldu!

12.06.2022 19:40
Telefonlar şahlanacak: Snapdragon 8 Gen 2'nin çıkış tarihi belli oldu!

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 çıkış tarihi belli oldu. Aynı zamanda teknik özellikleri de ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Mobil işlemci sektöründeki rekabet tüm hızıyla sürüyor. Bu alanda öne çıkan Qualcomm ve MediaTek gibi şirketler pastadan daha fazla pay almak için yeni ürünlerini piyasaya sürmeye devam ediyorlar. Son olarak geçen ay Snapdragon 8+ Gen 1 tanıtıldı. Bununla birlikte tüm gözler işlemcinin tanıtılması beklenen halefine çevrildi. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 çıkış tarihi belli oldu.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 çıkış tarihi belli oldu

2021'de vitrine çıkan Snapdragon 8 Gen 1, geçen ay 8+ Gen 1 ile güncellendi. An itibariyle işlemciden güç alacak modeller de belli olmaya başladı. Ancak son gelen bilgilere göre Qualcomm, arayı çok açmadan bir yonga seti daha tanıtacak. Bu da Snapdragon 8 Gen 2 olacak.

Telefonlar şahlanacak: Snapdragon 8 Gen 2'nin çıkış tarihi belli oldu!

Qualcomm'a yakın kaynaklar, Snapdragon 8 Gen 2'nin halihazırda geliştirme aşamasında olduğunu ve bu yıl sonunda tanıtılacağını söyledi. Burada selefinde olduğu gibi aralık ayı ön plana çıkıyor. Ayrıca sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station'a göre işlemci farklı bir çekirdek dizilimiyle gelecek.

Qualcomm gözünü ARM'a dikti!

Qualcomm'un daha önceki amiral gemisi yonga setleri; 1+ 3 + 4 çekirdek dizilimlerine sahipti. Ancak çok yakında tanıtılması beklenen Snapdragon 8 Gen 2 ile artık bu durum değişecek. Zira işlemci, 1 + 2 + 2 + 3 düzeniyle gelecek. Aynı zamanda TSMC'nin 4 nm üretim sürecinden geçecek.

İşlemcinin çekirdek diziliminin yanı sıra ev sahipliği yapacağı çekirdek türleri de belli oldu. Burada bir Cortex-X3, iki Cortex-A720, iki Cortex-A710 ve üç Cortex-A510 karşımıza çıkacak. Grafik tarafında ise Adreno 740 yer alacak. Son olarak yonga setinden güç alan ilk akıllı telefonlardan birisi de Xiaomi 13 olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce işlemci, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Qualcomm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Telefonlar şahlanacak: Snapdragon 8 Gen 2'nin çıkış tarihi belli oldu! - Son Dakika

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