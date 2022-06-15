Telefonları açmayınca evine bakmaya gittiler, cesediyle karşılaştılar - Son Dakika
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Telefonları açmayınca evine bakmaya gittiler, cesediyle karşılaştılar

15.06.2022 22:27

Telefonları açmayınca evine bakmaya gittiler, cesediyle karşılaştılar Kocaeli'de prefabrik evde yaşayan şahsa ulaşamayınca giden yakınları, cansız bedeni ile karşılaştı.

Telefonları açmayınca evine bakmaya gittiler, cesediyle karşılaştılar

KOCAELİ - Kocaeli'de prefabrik evde yaşayan şahsa ulaşamayınca giden yakınları, cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay, Fatih Sultan Mahallesi Şehit Halil İbrahim Arslan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki prefabrik evde yaşayan Özgür Kızılcay'a yakınları bir süre ulaşamayınca hemen yanına gittiler. Eve gelen yakınları Kızılcay'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Özgür Kızılcay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Öte yandan, durum karşısında fenalık geçiren annesi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Telefonları açmayınca evine bakmaya gittiler, cesediyle karşılaştılar
Telefonları açmayınca evine bakmaya gittiler, cesediyle karşılaştılar
Telefonları açmayınca evine bakmaya gittiler, cesediyle karşılaştılar
Telefonları açmayınca evine bakmaya gittiler, cesediyle karşılaştılar
Telefonları açmayınca evine bakmaya gittiler, cesediyle karşılaştılar

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocaeli, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Telefonları açmayınca evine bakmaya gittiler, cesediyle karşılaştılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Telefonları açmayınca evine bakmaya gittiler, cesediyle karşılaştılar - Son Dakika
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