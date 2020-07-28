Telefonları çalan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika

Bu arada, Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayıp 34 ADC 143 plakalı otomobille kaçan şüpheliler, 20 kilometre kovalamaca sonucu yakalandı. 4 şüphelinin Kırıkhan'da GSM bayilerinden cep telefonu çaldıkları ve İstanbul 'a kaçmak istedikleri belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 2 gün ara ile GSM bayilerinin camlarını kırıp içeri giren Abit. K, Metin B. D.Ç. İsmail G. 20 adet cep telefonunu çaldı.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 04:09

Kaynak: İHA

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