Son Dakika Haberleri: Telefonları çekmiyor çatıya çıkıyorlar
Son Dakika Güncel Haber

Telefonları çekmiyor çatıya çıkıyorlar

1 saat önce

Erzincan merkeze bağlı Ağılözü Köyü'nde telefon şebeke vericilerinin iyi çekmemesi nedeniyle köy sakinleri cep telefonu görüşmelerini tepe ve çatılara çıkarak gerçekleştirebiliyor.

Erzincan merkeze bağlı Ağılözü Köyü'nde telefon şebeke vericilerinin iyi çekmemesi nedeniyle köy sakinleri cep telefonu görüşmelerini tepe ve çatılara çıkarak gerçekleştirebiliyor. Kent merkezine 42 kilometre uzaklıktaki Ağılözü Köyü'nde, vatandaşlar cep telefonuyla görüşme yapabilmek için çatılara çıkıyor. Kar ve tipinin yolları kapatması nedeniyle kış aylarında genellikle kimsenin kalmadığı Ağılözü Köyü'nde yaz aylarında ise 150 hane yaşıyor. Köy sakinleri mobil telefon hizmetlerinden faydalanamazken telefon görüşmesi için köy çevresindeki tepe ve çatılara çıkmak zorunda kalıyor. Mahallede GSM şebekelerinin iyi çekmemesi köy sakinlerini adeta çileden çıkarıyor. Sevdikleriyle diledikleri gibi görüşemeyen vatandaşlar, köylerine bir şebeke alıcısı kurulmasını istiyor. Köy sakinlerinden Rıza Can, "GSM şebekelerinin çekmemesinden dolayı tepelere, çatılara çıkarak görüşme yapıyoruz. Şebekenin çekmemesinden dolayı çok sıkıntı çekiyoruz. Akrabalarımız dostlarımız ile cep telefonuyla görüşemiyoruz. Hangi telefon olursa olsun çekmiyor. Köyümüze bir şebeke alıcısı kurulmasını istiyoruz." dedi.
(İHA)
Telefonları çekmiyor çatıya çıkıyorlar
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:30 Kaynak: İHA
Kar, Erzincan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evsizlerin üzerine alkol döktü, yaktı Bir kadınla el ele görüntülenen Cem Özer'den yeni açıklama: Ben herkese dokunurum Sözlüsüne "Hakkını helal et" mesajı gönderdikten ortadan kayboldu Fide borcunu ödeyemeyen kaymakam, makam aracını satılığa çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 17:03:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Telefonları çekmiyor çatıya çıkıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]