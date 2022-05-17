Telefonu 5G ile buluşturan kılıf geliştirildi

ABD tarafından uygulanan ve bazı büyük ülkelerinde benzer kararlar almasına neden olan ambargo nedeniyle Huawei'nin amiral gemileri sadece 4G desteği ile piyasaya sürülüyor. Oysa ki günümüzde tanıtımı gerçekleştirilen amiral gemilerinin hatta orta seviye telefonların çoğu 5G desteğine sahip.

Kirin 9000'den güç alan ve 6.6 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olan Huawei P50 Pro modeli de, bir amiral gemisi olmasına rağmen 4G desteğine sahip. Ancak geliştirilen kılıf sayesinde bu cihazda 5G teknolojisini kullanmak mümkün hale geldi. Tahmin edebileceğiniz üzere bu kılıfı Huawei geliştirmedi.

Huawei P50 Pro elimizde

Huawei P50 Pro için 5G kılıf geliştirildi

Soyealink tarafından üretilen ve şu anda Huawei P50 Pro'yu destekleyen kılıfın, ilgi görmesi halinde diğer Huawei telefonlar için de üretilmesi bekleniyor. 120 dolar fiyata sahip olan bu kılıfı ilk gördüğümüzde bizde tasarımını bir kenara bırakarak, nasıl çalışıyor? sorusunu sorduk.

Kılıfın içerisinde 5G modem (6GHz altı, NSA+SA) ve bununla uyumlu bir eSIM'in yanı sıra işleri yürütmesi için 1.35 GHz hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemci bulunuyor. eSIM kurulumundan ayarlara kadar tüm süreç telefon üretinden yürütülüyor ve hatta durum çubuğunda bir sinyal göstergesi bile çıkıyor.

Kılıfta yer alan modemin 5G bağlantı desteği şu şekilde;

SA:N1, N3, N41, N77/ 78, N79, N28.

NSA:B3 + N41, B3 + N78, B3 + N79, B1 + N78, B39 + N4, B41 + N79, B39 + N79, B5 + N78, B8 + N78.

Yani bu kılıfı takıp kurulum işlemini yaptığınızda, telefonunuzda standart olarak 5G desteği varmış hissine ulaşmanız çok kolay. 3.2 mm kalınlığa ve 52 gram ağırlığa sahip olan kılıfın dış kısmı, deri benzeri dokuya sahip olan poliüretandan yapıldı. Telefonla USB portu üzerinden iletişim kuruluyor ve güç alınıyor.