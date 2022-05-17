Telefonu 5G ile buluşturan kılıf geliştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Telefonu 5G ile buluşturan kılıf geliştirildi

17.05.2022 20:35
Telefonu 5G ile buluşturan kılıf geliştirildi

5G desteği bulunmayan Huawei P50 Pro için bir kılıf geliştirildi. İşte Soyealink tarafından üretilen 5G kılıf hakkında detaylar!

ABD tarafından uygulanan ve bazı büyük ülkelerinde benzer kararlar almasına neden olan ambargo nedeniyle Huawei'nin amiral gemileri sadece 4G desteği ile piyasaya sürülüyor. Oysa ki günümüzde tanıtımı gerçekleştirilen amiral gemilerinin hatta orta seviye telefonların çoğu 5G desteğine sahip.

Kirin 9000'den güç alan ve 6.6 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olan Huawei P50 Pro modeli de, bir amiral gemisi olmasına rağmen 4G desteğine sahip. Ancak geliştirilen kılıf sayesinde bu cihazda 5G teknolojisini kullanmak mümkün hale geldi. Tahmin edebileceğiniz üzere bu kılıfı Huawei geliştirmedi.

Huawei P50 Pro elimizde

Huawei P50 Pro için 5G kılıf geliştirildi

Soyealink tarafından üretilen ve şu anda Huawei P50 Pro'yu destekleyen kılıfın, ilgi görmesi halinde diğer Huawei telefonlar için de üretilmesi bekleniyor. 120 dolar fiyata sahip olan bu kılıfı ilk gördüğümüzde bizde tasarımını bir kenara bırakarak, nasıl çalışıyor? sorusunu sorduk.

Kılıfın içerisinde 5G modem (6GHz altı, NSA+SA) ve bununla uyumlu bir eSIM'in yanı sıra işleri yürütmesi için 1.35 GHz hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemci bulunuyor. eSIM kurulumundan ayarlara kadar tüm süreç telefon üretinden yürütülüyor ve hatta durum çubuğunda bir sinyal göstergesi bile çıkıyor.

Kılıfta yer alan modemin 5G bağlantı desteği şu şekilde;

SA:N1, N3, N41, N77/ 78, N79, N28.

NSA:B3 + N41, B3 + N78, B3 + N79, B1 + N78, B39 + N4, B41 + N79, B39 + N79, B5 + N78, B8 + N78.

Yani bu kılıfı takıp kurulum işlemini yaptığınızda, telefonunuzda standart olarak 5G desteği varmış hissine ulaşmanız çok kolay. 3.2 mm kalınlığa ve 52 gram ağırlığa sahip olan kılıfın dış kısmı, deri benzeri dokuya sahip olan poliüretandan yapıldı. Telefonla USB portu üzerinden iletişim kuruluyor ve güç alınıyor.

YORUMLAR
500
ABD Kongresi'ndeki konuşmasında Türkiye'yi hedef alan Miçotakis üç dakika boyunca ayakta alkışlandı ABD Kongresi'ndeki konuşmasında Türkiye'yi hedef alan Miçotakis üç dakika boyunca ayakta alkışlandı Çin, Ocak-Nisan Döneminde 78 Milyar ABD Dolarını Aşan Yatırım Projelerini Onayladı Çin, Ocak-Nisan Döneminde 78 Milyar ABD Dolarını Aşan Yatırım Projelerini Onayladı
Kaynak: Shiftdelete

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cep Telefonu, Huawei, 5G, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Telefonu 5G ile buluşturan kılıf geliştirildi - Son Dakika


Son Dakika
20:31 Eve gelen kuryenin uzattığı boş kağıdı imzaladı, 95 bin dolarlık senetle icraya verildi
20:29 Uçurumdan denize atlayan eski futbolcu Mourad Lamrabatte hayatını kaybetti!
20:28 Otobüsün geç gelmesine tepki gösteren vatandaşlar İETT aracının önünü kesti!
20:26 İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin onayı olmadan NATO'ya üye olabilir mi? İşte merak edilen sorunun cevabı
19:43 İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı basın toplantısı düzenledi: Erdoğan'dan görüşme talep ettik
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 20:52:45. #1.11#
SON DAKİKA: Telefonu 5G ile buluşturan kılıf geliştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement