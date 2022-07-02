Telefonu aramalara kapatma nasıl yapılır? [Tüm Operatörler]

Akıllı telefonlarda kullanım ihtiyaçlarına göre tasarlanan çeşitli özellikler mevcut. Genellikle varsayılan şekilde kapalı gelen bu işlevler, ara menülerde yer alıyor ve bu nedenle herkes tarafından bilinmiyor. Bunlardan birisi de telefonun açık olmasına rağmen aramaların gelmemesine yarayan çağrı kısıtlama özelliği. İşte telefonu aramalara kapatma nasıl yapılır? sorusunun cevabı.

Telefonu aramalara kapatma

Özelliğin ismi, akıllı telefonların kullanmış olduğu Android arayüzüne göre değişebiliyor. Ancak genellikle çağrı veya arama kısıtlama adlarıyla biliniyor. Aktif edildiğinde dışarıdan gelen tüm aramalar operatör farketmeksizin engellenebiliyor. Bu durumda arayan kişiye "Aradığınız kişi şu anda görüşme kabul etmiyor, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" şeklinde bir mesaj gidiyor.

Kullanıcılar, özellik aktifken internete bağlanabiliyor. Ayrıca sadece gelen aramalar değil, giden, giden uluslararası, dolaşımdayken giden ve dolaşımdayken gelen aramalar da engellenebiliyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi telefonların menülerinde yer alan bu özellik, çok nadir de olsa eski cihazlarda bulunmayabiliyor. Böyle bir durumda da operatörlerin resmi web sitelerindeki çağrı kısıtlama kodlarını telefonun arama kısmına yazarak özelliği aktif hale getirebilirsiniz.

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Not: Aşağıdaki adımlar akıllı telefonların Android arayüzüne göre değişkenlik gösterebilir.

Adım 1: Ayarlar'ı açın ve Kablosuz Bağlantı ve Ağlar sekmesine gidin.

Adım 2: Alt kısımda Başka ayar mı arıyorsunuz? sorusunun hemen altında yer alan Arama Ayarları seçeneğine tıklayın.

Adım 3: Burada Operatör Arama Ayarları karşınıza çıkacaktır. Ardından "Diğer" seçeneğine tıklayın.

Adım 4: Yukarıda da bahsettiğimiz üzere özelliğin ismi telefonlara göre değişebiliyor. "Arama Kısıtlama", "Çağrı Kısıtlama" ve "Arama Engelleme" gibi adlarla gelebilen özelliğin üzerine tıklayın.

Adım 5: Telefonu aramalara kapatma işlemi için açılan pencerede yer alan "Tüm gelen aramalar" seçeneğine dokunun. Burada sizden çağrı engelleme şifresini girmeniz istenecektir. Daha önce değiştirilmediyse şifreniz "1111", "0000" veya "1234" olabilir. Ancak yanlış şifre uyarısı veriyorsa, müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz.

Adım 6: Şifreyi doğru girdiğinizde telefonunuz dışarıdan gelen aramalara kapanacaktır. Aynı adımları izleyerek özelliği devre dışı bırakabilir ve cihazınızı aramalara yeniden açabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çağrı Engelleme özelliğini kullanıyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.