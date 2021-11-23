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Esenyurt'ta kılıf almak için girdiği dükkanda telefonu böyle çaldı - Son Dakika

Esenyurt'ta kılıf almak için girdiği dükkanda telefonu böyle çaldı

23.11.2021 09:22

Esenyurt'ta kılıf almak için girdiği dükkanda telefonu böyle çaldı Esenyurt'ta kılıf almak için telefoncuya giren yabancı uyruklu şahıs, tezgahta duran telefonu soğukkanlılık ile cebine attı.

Esenyurt'ta kılıf almak için girdiği dükkanda telefonu böyle çaldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta kılıf almak için telefoncuya giren yabancı uyruklu şahıs, tezgahta duran telefonu soğukkanlılık ile cebine attı. Aldığı kılıfın parasını veren hırsız, daha sonra telefonla birlikte kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün 20.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan bir telefoncuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan telefoncuya kılıf almak için gelen yabancı uyruklu şahıs, tezgahın üzerinde duran telefonu gözüne kestirdi. Kılıf istediğini belirten ve ürünün parasını uzatan şahıs, dükkan sahibinin bir anlık dalgınlığını fırsat bilerek telefonu cebine attı. Para üstünü aldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi dükkandan çıkan hırsız kayıplara karıştı. Dakikalar sonra durumu fark eden dükkan sahibi, polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledikten sonra şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan o hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"Hırsız baya profesyonelmiş"

Yaşanan hırsızlık anları anlatan dükkan sahibi İsmail Çankaya, "Bir müşteri telefonunu tamir edilmesini istemişti. Tamir ettikten sonra telefonu tezgahın üzerine bıraktım. Akşam saatlerinde ise yabancı uyruklu bir şahıs kılıf almak için dükkana geldi. Kılıfı aldı ve parasını uzattı. Benim para üstünü verdiğim anda dalgınlığımı fırsat bilerek tezgahtaki telefonu cebine atmış. Yani gerçekten gülünç bir olay. Bu kadar rahatlıkla hırsızlık yapmaları beni çok şaşırttı. Demek ki adam işinde baya profesyonel. Üzüldüm de bu duruma. Çünkü müşteri de telefonunu bana emanet ediyor. Kendisinin maddi durumu da yokmuş. Tabi ben kendisine yardımcı oldum ama ne olursa olsun emeğimiz boşa gitti. Bu durumda bizleri çok üzüyor. Telefon bulunmasa da önemli değil ama yetkililerden hırsızın yakalanmasını istiyorum" dedi.

Esenyurt'ta kılıf almak için girdiği dükkanda telefonu böyle çaldı
Esenyurt'ta kılıf almak için girdiği dükkanda telefonu böyle çaldı
Esenyurt'ta kılıf almak için girdiği dükkanda telefonu böyle çaldı
Esenyurt'ta kılıf almak için girdiği dükkanda telefonu böyle çaldı
Esenyurt'ta kılıf almak için girdiği dükkanda telefonu böyle çaldı

Süleymaniye Mahallesi, Cep Telefonu, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta kılıf almak için girdiği dükkanda telefonu böyle çaldı - Son Dakika


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