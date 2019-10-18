Son Dakika Haberleri: Telefonu gasbedip, 'Birine söylersen öldürürüm' diye tehdit etti
Son Dakika Güncel Telefonu gasbedip, 'Birine söylersen öldürürüm' diye tehdit etti

Telefonu gasbedip, 'Birine söylersen öldürürüm' diye tehdit etti

1 saat önce

ANTALYA'da, tuvalette bıçak gösterdiği Mehmet Ali D.'nin (63) cep telefonunu gasbeden M.G. (26), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Telefonu gasbedip, 'Birine söylersen öldürürüm' diye tehdit etti, System.String[]

ANTALYA'da, tuvalette bıçak gösterdiği Mehmet Ali D.'nin (63) cep telefonunu gasbeden M.G. (26), polis ekiplerince gözaltına alındı. M.G.'nin, kaçarken, Mehmet Ali D.'yi "Birilerine söylersen seni öldürürüm" diyerek, tehdit ettiği öğrenildi.

Olay, 3 gün önce, Muratpaşa ilçesindeki Serdengeçti Parkı'nda meydana geldi. Parktaki tuvalete giren emekli Mehmet Ali D.'nin hemen arkasından M.G. geldi. M.G.'nin bıçak gösterip, 20 lira istediği Mehmet Ali D., üzerinde para olmadığını söyledi. M.G., ardından Mehmet Ali D.'nin çantasındaki cep telefonunu alıp, "Birilerine söylersen seni öldürürüm" dedi. M.G., olay yerinden kaçarken, Mehmet Ali D.'nin ihbarı üzerine polis harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden yeri tespit edilen ve sokaklarda yaşadığı belirlenen M.G., kısa sürede gözaltına alındı. M.G., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Muratpaşa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:09 Kaynak: DHA
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