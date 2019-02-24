Telefonun Şarjını Saniye Saniye En Çok Emen Uygulamalar İşte Burada..

telefon şarjı çabuk bitiyor,telefon şarjı neden çabuk biter diyenlerdenmisiniz...Bu uygulamaları kaldırın..Telefonun Şarzını saniye saniye arkaplan da emen uygulamalar işte burada..
Telefonunuzun bataryası çabuk mu bitiyor? Pilinizin 'katili' uygulamalar neler'İşte telefonu açtığınızda kimisi 'arkadan arkadan' telefonunuzun pilini emen o uygulamalar...
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