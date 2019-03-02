Son Dakika Haberleri: Telefonun Ucunda Bakanın Sesini Duyunca Şaşkınlık Yaşadı

Telefonun Ucunda Bakanın Sesini Duyunca Şaşkınlık Yaşadı

26 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Alo 170'de çağrı cevapladı.

Telefonun Ucunda Bakanın Sesini Duyunca Şaşkınlık Yaşadı, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Alo 170'de çağrı cevapladı. Karşısında bakann sesini duyan vatandaş şaşkınlık yaşasa da hizmetlerden memnuniyetini dile getirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlığın Alo 170 çağrı merkezini ziyaret etti. Burada tek tek çağrı merkezi personeli ile görüşen Bakan Selçuk, yanıtlanan çağrıları ve diyalogları da yakından izledi.

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Alo 170'e gelen çağrıyı yanıtlamak üzere kulaklığını taktı. Bakanın sesini duyan vatandaş önce şaşkınlık yaşasa da çağrı merkezinin hizmetlerinden memnuniyetini dile getirdi. Bakan Selçuk gazetecilere o diyaloğu anlattı. Selçuk; "Alo 170 hattımızdan memnun olduklarını ifade ettiler. 7/24 ne zaman arasalar çok net ve güzel cevaplar aldıklarını belirttiler. Gayet memnun olduklarını ifade ettiler. Biz de memnuniyetimizi dile getirdik. Güzel bir çağrıldı. Bu görüşmeden 100 puan aldı galiba performans değerlendirmesinde" diye konuştu.

Bakan Selçuk, eğitim salonlarını da gezerek burada sıraya oturup bir süre eğitim gören personel ile görüştü. Selçuk, Alo 170 ziyaretinin ardından Kdz. Ereğli ilçesine hareket etti. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:56 Kaynak: İHA

Ziya Selçuk, Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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