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Telefonuna bakarak yürüyen şahıs, ızgaradan aşağı böyle düştü - Son Dakika

Telefonuna bakarak yürüyen şahıs, ızgaradan aşağı böyle düştü

16.02.2022 16:16
Telefonuna bakarak yürüyen şahıs, ızgaradan aşağı böyle düştü

Fatih'te bir iş hanı içerisinde cep telefonuna bakarak yürüyen 19 yaşındaki Abdullah Mut, açık ızgaradan aşağı düştü.

Fatih'te bir iş hanı içerisinde cep telefonuna bakarak yürüyen 19 yaşındaki Abdullah Mut, açık ızgaradan aşağı düştü. Gencin şans eseri yara almadan kurtulduğu olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz Pazartesi günü Eminönü'nde bulunan bir iş hanında yaşandı. İş hanında bulunan bir dükkanda çalışan 19 yaşındaki Abdullah Mut, telefonuna bakarak yürüdüğü sırada mal indirmek için açılan ızgaranın içine düştü. Alt katta kolilerin üzerine düşen Mut, kazayı şans eseri yara almadan atlattı. İlginç olay güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Eminönü, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Telefonuna bakarak yürüyen şahıs, ızgaradan aşağı böyle düştü - Son Dakika


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