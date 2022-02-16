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Telefonuna bakarken alt kata düşen genç, şansı sayesinde yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Telefonuna bakarken alt kata düşen genç, şansı sayesinde yara almadan kurtuldu

16.02.2022 18:54
Telefonuna bakarken alt kata düşen genç, şansı sayesinde yara almadan kurtuldu

Fatih'teki bir pasajda cep telefonuna bakarken zemindeki açık kapağı fark etmeyerek bir alt kata düşen genç, şansı sayesinde olayı yara almadan atlattı.

Fatih'teki bir pasajda cep telefonuna bakarken zemindeki açık kapağı fark etmeyerek bir alt kata düşen genç, şansı sayesinde olayı yara almadan atlattı.

Alınan bilgiye göre, pasajda elindeki cep telefonuyla ilgilenerek yürüyen Abdullah M, ürünleri bir alt kata sevk etmek için kullanılan zemindeki kapağın açık olduğunu fark etmeyerek aşağıya düştü.

Alt katta, üst üste dizilen kutuların üzerine oturur vaziyette düşen Abdullah M, elleriyle de karşı sıradaki kutulara tutunarak dengesini sağlamayı başardı. Kutuların üzerinden aşağıya atlayan Abdullah M, kazayı yara almadan atlattı.

Bu ilginç kaza, pasajdaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Telefonuna bakarken alt kata düşen genç, şansı sayesinde yara almadan kurtuldu
Telefonuna bakarken alt kata düşen genç, şansı sayesinde yara almadan kurtuldu
Telefonuna bakarken alt kata düşen genç, şansı sayesinde yara almadan kurtuldu

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Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Telefonuna bakarken alt kata düşen genç, şansı sayesinde yara almadan kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Telefonuna bakarken alt kata düşen genç, şansı sayesinde yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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