Telefonuna bakarken yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı! - Son Dakika
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Telefonuna bakarken yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı!

17.03.2022 10:32

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde kaldırımda yürürken cep telefonuna bakan genç kıza, yolun karşısına geçtiği esnada otomobil çarptı. Yere düşerek yüzünü kaldırıma vuran genç kız kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına kaydedildi. Yaşanan olayın ardından çevredeki vatandaşlar ve otomobili kullanan kişi genç kıza yardım için koştu.

Olay Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatma Biçer, kaldırımda yürüdüğü sırada cep telefonuna bakıyordu. Telefonuna bakarken, karşıdan karşıya geçmek istediği anda sol taraftan gelen otomobili fark etmeyince kaza kaçınılmaz oldu.

Yolun karşısına geçen genç kıza otomobil çarptı! Kaza sonrası çevredekiler yardımına koştu

Tam o yoldan gelen otomobil Fatma Biçer'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Biçer, yüzünü kaldırıma vurdu. Genç kız, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken otomobil şoförü ve çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yolun karşısına geçen genç kıza otomobil çarptı! Kaza sonrası çevredekiler yardımına koştu
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Hatalı çıkış yapan otomobile ticari taksi çarptı...Feci kaza kamerada Hatalı çıkış yapan otomobile ticari taksi çarptı...Feci kaza kamerada

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Otomobil, Sarıyer, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Telefonuna bakarken yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Telefonuna bakarken yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı! - Son Dakika
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