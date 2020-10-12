Telefonuna gelen kısa mesaj yüzünden 3 aylık maaşını, 1 dakikada kaptırdı - Son Dakika

Telefonuna gelen kısa mesaj yüzünden 3 aylık maaşını, 1 dakikada kaptırdı

12.10.2020 13:14
Telefonuna gelen kısa mesaj yüzünden 3 aylık maaşını, 1 dakikada kaptırdı, System.String[]

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan zabıta memuru Ahmet Gökalp (40), cep telefonuna tanımadığı bir numaradan gelen kısa mesajdaki linke tıklayınca banka hesap bilgilerini çalan dolandırıcılara hesabındaki 13 bin lira parayı kaptırdı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan zabıta memuru Ahmet Gökalp (40), cep telefonuna tanımadığı bir numaradan gelen kısa mesajdaki linke tıklayınca banka hesap bilgilerini çalan dolandırıcılara hesabındaki 13 bin lira parayı kaptırdı. Dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulunan Gökalp, "3 aylık maaşım 1 dakikada gitti" dedi.

İlçe belediyesinde zabıta memuru olarak çalışan Ahmet Gökalp, evde oturduğu sırada cep telefonuna tanımadığı bir numaradan gelen kısa mesajı gördü. Mesajı açan Gökalp, içeriğindeki linki merak ederek açmaya çalıştı. Linki açtıktan sonra cep telefonu kitlenen ve daha sonra kapanan zabıta memuru, soluğu telefon tamircisinde aldı. Telefonunu tamir ettiren Gökalp daha sonra internet bankacılığı üzerinden su faturasını ödemek için banka hesabının mobil uygulamasına girdi. Hesabına girdiğinde, 13 bin lirasının olmadığını gören Gökalp, hesabının bulunduğu bankaya giderek durumu anlattı. Banka görevlisi ise Gökalp'ın hesabını inceledikten sonra paranın başka bir hesaba transfer edildiğini söyledi. Bunun üzerine hesap hareketlerinin dökümünü alan Gökalp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.'3 AYLIK MAAŞIM BİR DAKİKADA GİTTİ

Hesap hareketlerini incelediğinde şoka uğradığını ve emeklerinin çalındığını fark edince çok üzüldüğünü söyleyen Ahmet Gökalp, hesabındaki paranın 5 bin lirasının İstanbul'daki bir ATM'den, kalan 8 bin liranın ise yine aynı ilde banka şubesinden çekildiğini dile getirdi. Kısa mesajla gelen linke tıkladıktan sonra dolandırıcılarım SIM kartını kopyaladığını ve bu sayede banka hesaplarına girerek kendisiymiş gibi işlem yaptıklarını belirten Gökalp, "Hesabımdan para çekenlerin adı soyadı belli oldu. Bu şahıslar hakkında şikayetçi oldum. Mağduriyetimin giderilmesi ve dolandırıcıların cezasını çekmesini bekliyorum. Buradan diğer insanlara söylüyorum. 3 aylık maaşım 1 dakikada gitti. Cep telefonunuza bilmediğiniz numaradan gelen mesajları açıp linklere tıklamayın. Benim başıma gelen sizin de başınıza gelebilir. Hesabınızdaki tüm birikiminiz bir anda gidebilirö diye konuştu.


Ahmet Gökalp Toplu, Cep Telefonu, Zabıta, Banka, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Telefonuna gelen kısa mesaj yüzünden 3 aylık maaşını, 1 dakikada kaptırdı - Son Dakika

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