Telefonuna küfürlü mesaj gönderen kişiyi öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Telefonuna küfürlü mesaj gönderen kişiyi öldürdü - Son Dakika

Telefonuna küfürlü mesaj gönderen kişiyi öldürdü

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Sarıbey Mahallesi eski muhtarı 65 yaşındaki Mustafa Demir, telefonuna küfürlü mesaj gönderdiği iddiasıyla tartıştığı Hüsnü Balmumcu'yu (54) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

Telefonuna küfürlü mesaj gönderen kişiyi öldürdü, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Sarıbey Mahallesi eski muhtarı 65 yaşındaki Mustafa Demir, telefonuna küfürlü mesaj gönderdiği iddiasıyla tartıştığı Hüsnü Balmumcu'yu (54) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, bugün saat 16.20 sıralarında Keçeciler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hüsnü Balmumcu dün Sarıbey Mahallesi'nin eski muhtarı çiftçi Mustafa Demir'in telefonuna küfürlü mesaj yolladı. Demir ile yeğeni Döne Çakır, bugün çarşıda karşılaştığı Balmumcu'yla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Demir ve Çakır, Balmumcu'yu darp etti. Bu sırada Demir belinden çıkardığı ruhsatlı tabancayla Balmumcu'ya ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Balmumcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Balmumcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, cinayet silahı elinde olan Demir ile yeğeni Döne Çakır'ı gözaltına aldı. Balmumcu'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga gönderildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Turgutlu, Balmumcu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İran'da koronavirüsden 1 kişi daha öldü, salgındaki ölü sayısı 6'ya yükseldi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti Dinlenmek için oturduğu sandalyede hayatını kaybetti Koronavirüs salgını altında tüm zamanların rekorunu getirdi

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 01:10:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Telefonuna küfürlü mesaj gönderen kişiyi öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]