Telefonuna küfürlü mesaj gönderen kişiyi öldürdü - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Sarıbey Mahallesi eski muhtarı 65 yaşındaki Mustafa Demir, telefonuna küfürlü mesaj gönderdiği iddiasıyla tartıştığı Hüsnü Balmumcu'yu (54) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, bugün saat 16.20 sıralarında Keçeciler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hüsnü Balmumcu dün Sarıbey Mahallesi'nin eski muhtarı çiftçi Mustafa Demir'in telefonuna küfürlü mesaj yolladı. Demir ile yeğeni Döne Çakır, bugün çarşıda karşılaştığı Balmumcu'yla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Demir ve Çakır, Balmumcu'yu darp etti. Bu sırada Demir belinden çıkardığı ruhsatlı tabancayla Balmumcu'ya ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Balmumcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Balmumcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, cinayet silahı elinde olan Demir ile yeğeni Döne Çakır'ı gözaltına aldı. Balmumcu'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga gönderildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.