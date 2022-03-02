Telefonuna ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladılar - Son Dakika
Üye Girişi

Telefonuna ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladılar

02.03.2022 20:44
Telefonuna ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gayrimenkul almak isteyen vatandaşlar 388 bin TL dolandırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gayrimenkul almak isteyen vatandaşlar 388 bin TL dolandırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan dolandırıcılık şüphelilerinden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi'nde gayrimenkul alımı yapmak isteyen S.H.H., S.K. ve M.M.A adlı vatandaşlar, gayrimenkul işletmecileri G.D., E.S. ve E.D. adlı şahıslarla konut ve arsa satışı için anlaştı. Anlaşma kapsamında 388 bin 130 TL parayı H.B. adlı şüpheli şahsın hesabına yatıran vatandaşlar, sonrasında gayrimenkul sahibi olan G.K. isimli şahsı aradıklarında telefona ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladı. Dolandırılan vatandaşların jandarmaya yaptığı müracaatın ardından Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timleri çalışma başlattı. Yapılan ayrıntılı araştırma sonucu şüphelilerden gayrimenkul işletme sahibi G.D. İzmir'de, E.S. ve E.D. isimli şüpheliler Bodrum'da yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramada suç eşyası olabileceği değerlendirilen 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu, 2 adet USB bellek, 111 bin 900 TL nakit para, 29 bin 30 dolar, 14 adet senet, 2 tapu belgesi ve 88 adet satış kira sözleşmesi ele geçirildi.

2 şüpheli tutuklandı

Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adli makamların karşısına çıkarılan şüphelilerden G.D. ve E.S. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli E.D. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Bodrum'da arızalanan lastik botlardaki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı Bodrum'da arızalanan lastik botlardaki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı Bodrum'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı Bodrum'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Türk Lirası, Gayrimenkul, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Telefonuna ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladılar - Son Dakika


Son Dakika
20:26 Sadece 5 ülke "hayır" oyu kullandı! Birleşmiş Milletler Rusya'yı kınayan karar tasarısını kabul etti
20:20 Volkan Demirel'in küfür etmesi Sivassporlu Ziya Erdal'ı sinirlendirdi: Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş
19:52 AKINCI B ilk uçuş testini başarıyla tamamladı! Gökyüzünde tüm dikkatler ondaydı
19:48 Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi yarın olacak
19:46 Galatasaray'da Erick Pulgar ortadan kaybolmuştu! Gerçek sonradan ortaya çıktı
19:39 Cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu! İnceleme sonucu donduğu belirlendi
19:35 Büyükbaş inekleri arabaya doldurup kayıplara karıştılar! Ekipler kısa sürede kıskıvrak yakaladı
19:29 Açık alanlarda maske takmak zorunda değiliz! Peki, nerelerde zorunlu olacak? İşte cevabı
19:26 Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti! Yarı finale yükselme şansını yakaladı
19:19 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, maske kararına bu fotoğrafla itiraz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 20:55:53. #1.12#
SON DAKİKA: Telefonuna ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement