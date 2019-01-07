Son Dakika Haberleri: Telefonunu Almak İsterken Çamura Saplandı

Telefonunu Almak İsterken Çamura Saplandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşüp çamura saplanan genci itfaiye ekipleri çıkardı.

Telefonunu Almak İsterken Çamura Saplandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşüp çamura saplanan genci itfaiye ekipleri çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hüseyin K. (17) sulama kanalına cep telefonunu düşürdü. Telefonunu almak için sulama kanalına girince belinin yarısına kadar çamura gömüldü. Çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılamayan çocuk için itfaiye ekibinden yardım istendi.

Beline halat bağlanan Hüseyin K. yarım saatlik uğraş sonucu bulunduğu su kanalında çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:07 Kaynak: İHA

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