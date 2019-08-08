Son Dakika Haberleri: Telefonunu bulabilmek için suya giren gencin cansız bedeni bulundu
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Telefonunu bulabilmek için suya giren gencin cansız bedeni bulundu

47 dakika önce

Telefonunu bulabilmek için suya giren gencin cansız bedeni bulundu Sivas'ın Gürün ilçesinde 21 yaşındaki genç kanyona düşen telefonunu almaya çalışırken boğularak can verdi.

Telefonunu bulabilmek için suya giren gencin cansız bedeni bulundu
Sivas'ın Gürün ilçesinde 21 yaşındaki genç kanyona düşen telefonunu almaya çalışırken boğularak can verdi.
SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde 21 yaşındaki genç kanyona düşen telefonunu almaya çalışırken boğularak can verdi.
Edinilen bilgilere göre olay, Gürün ilçesinde bulunan Şuğul kanyonunda meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte kanyona gezmeye gelen Muhammed Melih Polat isimli genç gezi esnasında kanyona telefonunu düşürdü. Telefonunun bulunması için Gürün belediyesi itfaiye ekiplerine durumu bildiren genç ekiplerin gelmesini beklemeden telefonunu bulabilmek için suya girdi. Telefonunu bulmak için suya dalan genç bir süre sonra gözden kayboldu. Bunu üzerine gencin arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede Polat'ın bedenini sudan çıkardı. Polat, müdahale edilmek üzere Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin uzun süren uğraşlarına rağmen 21 yaşındaki genç kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas, Gürün, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:09 Kaynak: İHA
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