Üye Girişi
Telefonunu çalan hırsıza üzüldü, üstüne bir de para verdi - Son Dakika

Telefonunu çalan hırsıza üzüldü, üstüne bir de para verdi

27.08.2021 09:41

Telefonunu çalan hırsıza üzüldü, üstüne bir de para verdi Çaldığı cep telefonu ile taksi ücretini ödemeye kalkınca yakayı ele verdi Sultangazi'de bir iş yerinden cep telefonu çalan hırsız, taksiye binerek kaçtı.

Telefonunu çalan hırsıza üzüldü, üstüne bir de para verdi

Çaldığı cep telefonu ile taksi ücretini ödemeye kalkınca yakayı ele verdi

İSTANBUL - Sultangazi'de bir iş yerinden cep telefonu çalan hırsız, taksiye binerek kaçtı. Afrikalı hırsız taksi parasını ödemek için cep telefonunu satmaya çalışınca yakayı ele verdi. Telefon sahibi şüphelinin paraya ihtiyacı olduğunu anladığında hem şikayetçi olmadı hem de harçlık verdi.

Olay, önceki gece saat 00.30 sıralarında Sultangazi Cebeci mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatih'te girdiği bir iş yerinden işletme sahibine ait cep telefonunu çalan Afrikalı hırsız, taksiye binerek kaçtı. Taksiyle Sultangazi'de bulunana başka bir mahalleye giden hırsız, taksi ücretini ödeyemedi. Bu esnada arkadaşları ile sohbet eden Osman Durmuş'a elindeki cep telefonunu gösterip kendisine ait olduğunu ve taksi ücretini ödemek için 100 TL'ye satmak istediğini söyledi.

Hırsızdan parayı verip telefonu alan Durmuş ve arkadaşları, taksi ücretini ödemek için giden Afrikalı'dan şüphelendi. Telefondaki mesajları okuduklarında aslında telefonun başka birine ait olduğunu öğrendiler. Bunun üzerine Durmuş ve arkadaşları bir yandan polisi ararken, bir yandan da hırsızı oyalamaya çalıştılar. Rehberde bulunan bir numarayı arayarak telefonun asıl sahibine ulaştılar. Aç olan hırsıza yemek ve çay ikramında da bulundular. Telefonun asıl sabi hırsızdan şikayetçi olmazken, bir de paraya ihtiyacı olduğunu anlayınca cebine para koydu. Polis ekipleri ise şahsın şikayetçi olmaması nedeni ile herhangi bir işlem yapmadan olay yerinden ayrıldılar.

Telefonunu çalan hırsıza üzüldü, üstüne bir de para verdi
Telefonunu çalan hırsıza üzüldü, üstüne bir de para verdi
Telefonunu çalan hırsıza üzüldü, üstüne bir de para verdi
Telefonunu çalan hırsıza üzüldü, üstüne bir de para verdi

Cep Telefonu, Sultangazi, Afrika, Taksi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Telefonunu çalan hırsıza üzüldü, üstüne bir de para verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı 10:19 Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Şaşırtan ayrılık! Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çifti ilişkilerini bitirdi 09:55 Şaşırtan ayrılık! Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çifti ilişkilerini bitirdi Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi 09:51 Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi
Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti 09:21 Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Patlayıcı yüklü tır ile kamyonet çarpıştı! 6 kişi öldü, 2 kişi yaralı 08:53 Son Dakika: Patlayıcı yüklü tır ile kamyonet çarpıştı! 6 kişi öldü, 2 kişi yaralı Vergi yapılandırması ve ödeme süreleri 1 ay uzatıldı 00:40 Vergi yapılandırması ve ödeme süreleri 1 ay uzatıldı
Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi 22:30 Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı 20:24 Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı

Son Dakika Haberleri
10:19 Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı
10:19 Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı
10:02 Son Dakika: Bugün güne yatay seyrinde başlayan dolar, 8,39 seviyesinde işlem görüyor
09:51 Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi
09:50 Kura bugün çekilecek! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
09:47 Almanya'da genel seçimler öncesi büyük skandal! Afişe Atatürk'ün resmini koyup "O da bize oy verirdi" yazdılar
09:20 Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti
09:16 Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı
08:55 Fenerbahçe, deplasmanda Helsinki'yi yendi, Finlandiya basını övgü yağdırdı
08:52 Son Dakika: Patlayıcı yüklü tır ile kamyonet çarpıştı! 6 kişi öldü, 2 kişi yaralı
Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı         
10:20
Son Dakika: Bugün güne yatay seyrinde başlayan dolar, 8,39 seviyesinde işlem görüyor Son Dakika: Bugün güne yatay seyrinde başlayan dolar, 8,39 seviyesinde işlem görüyor         
10:03
Kura bugün çekilecek! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor Kura bugün çekilecek! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor         
09:51
Almanya'da genel seçimler öncesi büyük skandal! Afişe Atatürk'ün resmini koyup Almanya'da genel seçimler öncesi büyük skandal! Afişe Atatürk'ün resmini koyup "O da bize oy verirdi" yazdılar         
09:48
Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı         
09:16
Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı         
07:47
Bakan Koca Bakan Koca "Son dakika" diyerek paylaştı: Kovid-19 risk haritasında kırmızı il kalmadı         
23:32
Annesini önce boğan ardından 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin soğukkanlılığı kan dondurdu Annesini önce boğan ardından 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin soğukkanlılığı kan dondurdu         
20:50
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum         
18:35
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı         
15:37
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı         
13:48
Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak         
13:40
Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı         
13:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 10:28:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Telefonunu çalan hırsıza üzüldü, üstüne bir de para verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement