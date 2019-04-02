Son Dakika Haberleri: Telefonunu Çalan Kapkaççıyı Tekmeyle Yere Serdi

Telefonunu Çalan Kapkaççıyı Tekmeyle Yere Serdi

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde girdiği iş yerinden bir telefonu alarak kaçmaya çalışan kapkaççı, telefonun sahibi tarafından yakalandı.

Telefonunu Çalan Kapkaççıyı Tekmeyle Yere Serdi, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde girdiği iş yerinden bir telefonu alarak kaçmaya çalışan kapkaççı, telefonun sahibi tarafından yakalandı. Kapkaççıyı telefon sahibinin attığı tekmeyle yere yığılırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Garnizon Caddesi üzerindeki bir cep telefonu satış bayine giren B.D. isimli genç, kendisine ait telefonu satmak istedi. Bu esnada iş yerinde telefon fiyatlarını soran M.Ö isimli şahıs, vitrinin üzerinde bulunan ve B.D'ye ait telefonu alarak hızla dükkandan çıktı. Telefonun alındığını fark eden B.D. de hızla şahsın peşinden koşarak, durdurmak istedi. Cadde üzerinde yaklaşık 100 metre kaçabilen M.Ö, B.D'nin salladığı tekme ile yere yığıldı. Bu arada çevredeki vatandaşların da müdahale ettiği M.Ö, olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan M.Ö ile telefonu çalınan B.D, işlemler için polis merkezine götürüldü. Yaşanan hırsızlık anı ve yaşanan kovalamacanın ilk bölümü ise iş yerinin içerisindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:46 Kaynak: İHA

Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Burak Özçivit'ten Engin Altan Düzyatan Açıklaması! Ferrero, Kellogg's'un Bir Bölümünü Devralıyor Başkan Seçilen Recep Çebi ile Telefon Numaraları Benzeyen Oyuncu Cem Davran'ın Telefonu Susmadı Saltanat Gibi Muhtarlık... 41 Yıldır Mahalle Muhtarlığı Bu Ailede
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 20:00:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Telefonunu Çalan Kapkaççıyı Tekmeyle Yere Serdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]