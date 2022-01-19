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TELEFONUNU DÜŞÜRDÜĞÜ BUZ GİBİ GÖLE DALDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

TELEFONUNU DÜŞÜRDÜĞÜ BUZ GİBİ GÖLE DALDIĞI ANLAR KAMERADA

19.01.2022 20:26

BURSA'nın İnegöl ilçesinde soğuk havaya aldırış etmeyen bir genç, yapay göle düşürdüğü cep telefonunu almak için buz gibi suya girdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde soğuk havaya aldırış etmeyen bir genç, yapay göle düşürdüğü cep telefonunu almak için buz gibi suya girdi. Göle giren genci görenler hayrete düşerken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde bulunan Hikmet Şahin Kültür Parkı içinde meydana geldi. Park içinde dolaşan bir genç, bir anlık dikkatsizlik sonucu elinde bulunan cep telefonunu yapay göle düşürdü. Gölün çevresindeki demir korkulukları aşarak, göl kıyısına inen genç, bir süre telefonunu almak için çabaladı. Telefonunu almayı başaramayan genç, arkadaşlarının ısrarları sonucu, son çare olarak kıyafetleri ile birlikte buz gibi suya girdi. Ancak gencin suda yaptığı aramalar sonuçsuz kaldı. Telefonunu bulamayan genç, yine arkadaşlarının yardımıyla sudan çıktı.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TELEFONUNU DÜŞÜRDÜĞÜ BUZ GİBİ GÖLE DALDIĞI ANLAR KAMERADA
TELEFONUNU DÜŞÜRDÜĞÜ BUZ GİBİ GÖLE DALDIĞI ANLAR KAMERADA
TELEFONUNU DÜŞÜRDÜĞÜ BUZ GİBİ GÖLE DALDIĞI ANLAR KAMERADA
TELEFONUNU DÜŞÜRDÜĞÜ BUZ GİBİ GÖLE DALDIĞI ANLAR KAMERADA
TELEFONUNU DÜŞÜRDÜĞÜ BUZ GİBİ GÖLE DALDIĞI ANLAR KAMERADA

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İnegöl, Göle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TELEFONUNU DÜŞÜRDÜĞÜ BUZ GİBİ GÖLE DALDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: TELEFONUNU DÜŞÜRDÜĞÜ BUZ GİBİ GÖLE DALDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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