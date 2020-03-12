Telefonunu düşürünce kaza yaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Telefonunu düşürünce kaza yaptı - Son Dakika

Telefonunu düşürünce kaza yaptı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kamyonet sürücüsü telefonunu araç içerisinde düşürdü.

Telefonunu düşürünce kaza yaptı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kamyonet sürücüsü telefonunu araç içerisinde düşürdü. Telefonunu bulmaya çalışırken park halindeki başka bir kamyonete çarptı.


Kaza saat 11.00 sıralarında İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 BAL 46 plakalı kamyonet tipi aracıyla seyir halinde olan sürücü, telefonunu aracın içerisinde düşürdü. Telefonunu aramaya başlayan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince park halinde başka bir kamyonete çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken kamyonet kullanılamaz hale geldi. - AYDIN

Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Öğretmen dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep, Akif'in sırrını itiraf ediyor
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi Oğuz Ceylan: "Milli takım için telefon geldi" Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 00:52:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Telefonunu düşürünce kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]