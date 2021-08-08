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Telefonunu günlerce açmadı! Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay ölü bulundu - Son Dakika

Telefonunu günlerce açmadı! Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay ölü bulundu

08.08.2021 17:22

Balıkesir'de yaşayan emekli astsubayı yakınları 3 gün boyunca aramış ancak ulaşamamıştı. Astsubay Hasan Ç evinde ölü bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakınlarının günlerdir haber alamadığı emekli astsubay Hasan Ç.'den üzen haber geldi. Emekli astsubay, evinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı ölü halde bulundu.

İTFAİYE EKİPLERİ KAPIYI AÇTI

Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi 95. Sokak'ta emekli astsubay Hasan Ç.'den 3 gündür haber alınamadığının 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine İtfaiye ekipleri tarafından kapının açmasıyla eve girildi.

Günlerce telefonları açmadı! Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay ölü bulundu

OTOPSİ YAPILACAK

Yapılan incelemede polis yaşlı adamın yerde cansız bedenini buldu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Hasan Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Telefonunu günlerce açmadı! Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay ölü bulundu

Astsubay, Ölüm, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Telefonunu günlerce açmadı! Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay ölü bulundu - Son Dakika


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