Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakınlarının günlerdir haber alamadığı emekli astsubay Hasan Ç.'den üzen haber geldi. Emekli astsubay, evinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı ölü halde bulundu.
Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi 95. Sokak'ta emekli astsubay Hasan Ç.'den 3 gündür haber alınamadığının 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine İtfaiye ekipleri tarafından kapının açmasıyla eve girildi.
Yapılan incelemede polis yaşlı adamın yerde cansız bedenini buldu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Hasan Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Telefonunu günlerce açmadı! Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay ölü bulundu - Son Dakika