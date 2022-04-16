Telefonunu satmak için ilan verdi: Gelenler sevgili rolü yaparak telefonunu aldı ve sahte parayla dolandırdı - Son Dakika

5 Nisan'da Barış Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında bir arkadaşıyla birlikte telefonunu satmak için yabancı uyruklu 3 kişi ile sosyal medya aracılığıyla buluşan Ozan Kaymaz, şahıslar telefonun ücretini dolar yoluyla yapmak isteyince durumdan şüphelenerek paraları kontrol etmek istedi.

PARALAR SAHTE ÇIKTI

Şahısların sinirlenerek tepki göstermesiyle aralarında tartışma yaşandı. Daha sonra olay yerine şüpheli şahısların olduğu iddia edilen bir araç geldi. Gelen araca binen şüpheliler kısa sürede kayıplara karıştı. Olayın ardından paraları kontrol eden Ozan Kaymaz, sahte olduklarını anlayınca büyük bir şok yaşadı. Kaymaz, polise ve savcılığa şikayetini bildirirken hırsızların olay yerine geliş anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"2 BİN 250 DOLAR ZARARIM VAR"

Yaşadığı durum hakkında konuşan Ozan Kaymaz, "Biz sosyal medya aracılığıyla bu şahıslarla telefonumuzu satmak için iletişime geçtik. Buluştuğumuzda ödemeyi dolar ile yapmak istediklerini söylediler ve biz de kabul ettik. Onlar telefonu kontrol ederken biz de paraları kontrol ediyorduk. Paralardan şüphelendik ve sahte olup olmadığını teyit etmek istedik. Bu isteğimizden ötürü aramızda itişme oldu. O esnada bir araç yaklaştı ve araca binerek telefonla birlikte kaçtılar. Arabanın plakasını alamadık. İki bin iki yüz elli dolar kadar bir zararımız var. Durumu savcılığa bildirdik ve şikayetçi olduk. Yaya olarak yanımıza gelmişlerdi. Güvenlik kamerası görüntülerini emniyete verdik. Gelenler yabancı uyrukluydu ve yanlarında bir de tercüman vardı. İkisi erkek biri kadın olmak üzere üç kişilerdi. İkisi sevgili rolündeydi. Doğru olup olmadığını bilemiyoruz" dedi.