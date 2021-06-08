Telefonunu servise götürdü, müstehcen fotoğrafları yayıldı! Apple tazminat ödeyecek

ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan adı açıklanmayan bir kadın, iPhone model akıllı telefonunu tamire götürdükten sonra başına gelmeyen kalmadı.

MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARI SIZDIRILMIŞ

Akıllı telefonundaki özel fotoğrafları burada çalışan görevli tarafından internete sızdırılan kadın verdiği hukuk savaşını yaklaşık 5 yıl sonra kazandı. Apple, 21 yaşındaki kadına uğradığı manevi hasardan dolayı tazminat ödemeyi kabul etti.

TAZMİNAT MİKTARI GİZLİ TUTULUYOR

Ülke basınında yer alan haberlerde tazminat miktarının iki tarafın ortak kararı ile gizli tutulması kararı alındığı bilgisine yer verildi. Aynı haberlere göre, söz konusu tazminatın birkaç milyon dolar olduğu bilgisinin de altı çizildi. 2016 yılında gerçekleşen olay sonrası söz konusu kullanıcının Apple'a 5 milyon dolarlık bir tazminat davası açtığı açıklanmıştı.

Konu ile ilgili yayınlanan raporda, üniversite öğrencisi olan kadının telefonunu tamire gönderdiği ve telefonun Sacramento dışında Pegatron şirketi tarafından işletilen bir tesiste bulunduğu belirtildi.

APPLE: HEMEN HAREKETE GEÇTİK

İlk olarak İngiliz Telegraph gazetesinde çıkan haber Apple tarafından doğrulandı. Bu habere göre, Apple sözcüsü konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Müşterilerimizin verilerinin gizliliğini ve güvenliğini son derece ciddiye alıyoruz ve verilerin onarım süreci boyunca korunmasını sağlamak için bir dizi protokole sahibiz. 2016 yılında satıcılarımızdan birinde politikalarımızın bu korkunç ihlalini öğrendiğimizde hemen harekete geçtik ve o zamandan beri satıcı protokollerimizi güçlendirmeye devam ettik."