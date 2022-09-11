50 yaşındaki adam, "Dış güçler cep telefonumu kapattı" diye evde yangın çıkarıp kendisini odaya kilitledi

Ümraniye'de 4 katlı binanın zemin katındaki dairede tek yaşayan ve psikolojik sorunları olan 50 yaşındaki Yusuf Taşçı, cep telefonunu mutfakta bulunan tavanın içinde yaktı. Mutfakta yangın çıkarken, bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

Evde yangın çıkaran Taşçı ise kendisini odaya kilitledi. İçeriye giremeyen itfaiye ekipleri yangını mutfak penceresinden söndürerek kontrol altına aldı. Dairenin kapısını görevlilere açmayan Taşçı, uzun süre ikna edilemedi. Polis ekipleri balyoz yardımıyla kapıyı kırarak adamı gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve güçlükle sakinleştirilen Taşçı polis eşliğinde ambulansa götürüldü.

KOMŞULAR FİLİM İZLER GİBİ İZLEDİ

Öte yandan, komşuları uzun zamandır mahalleye rahat vermediğini belirttikleri şahsın polisler tarafından dairesinden çıkartılmasını film gibi izledi. Kapıyı kıran itfaiye ekipleri, polis ekiplerinin de yardımıyla kendisini daireye kilitleyen Yunus T.'yi çıkartarak ambulansa hastaneye teslim etti.

"DIŞ GÜÇLER CEP TELEFONUMU KAPATTI O YÜZDEN YAKTIM"

Olayla ilgili konuşan Oğuz Topçu, "Kendisini tanımıyorum, kendisi sürekli bu şekilde yangın çıkartıyor. Kendisini evden çıkartmayı başaramadılar. Günlerdir bu şekilde devam ediyor. 4-5 gündür bu şekilde. En son telefonunu yakmış. 'Dış güçler cep telefonumu kapattı o yüzden yaktım' diyor." diye konuştu.