TELEFONUNU TAVADA YAKIP, KENDİSİNİ ODAYA KİTLEDİ - Son Dakika
Üye Girişi

TELEFONUNU TAVADA YAKIP, KENDİSİNİ ODAYA KİTLEDİ

11.09.2022 19:10

ÜMRANİYE' de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi tavada telefonunu yakarak evde yangın çıkardı.

ÜMRANİYE' de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi tavada telefonunu yakarak evde yangın çıkardı. Kendisini odaya kilitleyen kişi ekiplerin kapıyı kırmasıyla gözaltına alındı.

Olay, 16.30 sıralarında Çakmak Mahallesi Yeşil Bahar Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve dairede tek yaşayan 50 yaşındaki Yusuf Taşçı, cep telefonunu mutfakta bulunan tavanın içinde yaktı. Mutfakta yangın çıkarken, bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde yangın çıkaran Taşçı ise kendisini odaya kilitledi. İçeriye giremeyen itfaiye ekipleri yangını mutfak penceresinden söndürerek kontrol altına aldı. Dairenin kapısını görevlilere açmayan Taşçı, uzun süre ikna edilemedi. Polis ekipleri balyoz yardımıyla kapıyı kırarak adamı gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve güçlükle sakinleştirilen Taşçı polis eşliğinde ambulansa götürüldü. Olayla ilgili konuşan Oğuz Topçu, 'Kendisini tanımıyorum, kendisi sürekli bu şekilde yangın çıkartıyor. Kendisini evden çıkartmayı başaramadılar. Günlerdir bu şekilde devam ediyor. 4-5 gündür bu şekilde. En son telefonunu yakmış. 'Dış güçler cep telefonumu kapattı o yüzden yaktım' diyor." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Telefonunu tavada yakıp, kendisini odaya kilitledi Telefonunu tavada yakıp, kendisini odaya kilitledi TELEFONUNU TAVADA YAKIP, KENDİSİNİ ODAYA KİTLEDİ TELEFONUNU TAVADA YAKIP, KENDİSİNİ ODAYA KİTLEDİ
Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TELEFONUNU TAVADA YAKIP, KENDİSİNİ ODAYA KİTLEDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:11 MHP hakkında gündem olan iddia! Seçimlerin kazanılması halinde AK Parti'den bakanlık istiyor
18:51 Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
18:28 MHP lideri Bahçeli'den, "HDP'ye bakanlık" sözlerine tepki! Millet İttifakı'nı ahtapota benzetti
18:09 Manken Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün aldığı hediyeyi görünce şaşkına döndü: Onu çöpe at
18:02 Böbrek bekleyen MasterChef yarışmacısı Hamza'dan, herkesi üzen bir haber geldi
17:34 Muriqi, Real Madrid'i çok sinirlendirdi! Attığı golün ardından Mallarco'ya yıkımı yaşattılar
17:25 Pençe-Kilit operasyon bölgesinden yürek yakan haber! 2 Mehmetçik şehit oldu, 4'ü yaralı
17:23 Hadise'nin sahne kıyafeti üzerinden yapılan yorumlara Yasmin Erbil'de tepki gösterdi
17:00 Totti karısının kendisini nasıl aldattığını açıkladı: Köpek gibi acı çektim
16:29 Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kesin kararını verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 19:29:49. #1.13#
SON DAKİKA: TELEFONUNU TAVADA YAKIP, KENDİSİNİ ODAYA KİTLEDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement